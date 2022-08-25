Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся
- РИА Новости
Об этом Турчак заявил перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу ЕР.
«Это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.
Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что ДНР и ЛНР также имеют право быть включёнными в реализацию народной программы ЕР.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад никогда не признает итогов проводимых «на территории Украины» референдумов по присоединению к России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.