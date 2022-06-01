Песков: жители ДНР, ЛНР и юга Украины сами определят своё будущее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.

Он отметил, что в Кремле неоднократно говорили о том, что люди сами должны выбирать своё будущее.

«И как раз жители двух государств — ЛНР и ДНР — и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своём будущем», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что минимум 60—70% жителей региона проголосуют за присоединение к России, когда в регионе состоится референдум.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении в состав России в Донбассе целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам ДНР и ЛНР.