Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите организованной Киевом «Крымской платформы» заявил, что Запад никогда не признает итогов проводимых «на территории Украины» референдумов по присоединению к России.

«Мы осуждаем попытки силой интегрировать части украинской территории. Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются», — цитирует Шольца РИА Новости.

Он также исключил возможность «переговорных решений» этого вопроса в дальнейшем.

Ранее высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что присоединение отдельных территорий Украины к России осложнило бы урегулирование конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.