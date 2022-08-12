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В США заявили, что вхождение частей Украины в Россию осложнило бы урегулирование конфликта

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Присоединение отдельных территорий Украины к России осложнило бы урегулирование конфликта, заявил высокопоставленный представитель американского правительства.
В США заявили, что вхождение частей Украины в Россию осложнило бы урегулирование конфликта
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Перспективы дипломатического исхода станут гораздо более сложными, если Россия в одностороннем порядке захватывает и пытается аннексировать территорию», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации на освобождённых территориях Украины хотят проводить сами жители.

Американский чиновник отметил, что США не признают присоединения Донбасса к России и отвергают результаты возможного референдума.

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