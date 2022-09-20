Голосование по вопросу вхождения ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября

Народный совет ЛНР назначил проведение голосования по вопросу о вхождении республики в состав России на правах субъекта на период с 23 по 27 сентября 2022 года.

РИА Новости

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Как сообщает Луганский информационный центр, об этом заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. 20 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосование о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации имеет огромное значение для защиты жителей Донбасса и восстановления исторической справедливости.