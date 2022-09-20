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Медведев: голосование в Донбассе важно для восстановления исторической справедливости

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосования о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации имеют огромное значение для защиты жителей Донбасса и восстановления исторической справедливости.
Медведев: голосование в Донбассе важно для восстановления исторической справедливости
  • РИА Новости

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, после принятия республик Донбасса в состав России геополитическая трансформация в мире станет необратимой. 

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — заключил Медведев.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.

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