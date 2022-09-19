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Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Стороны обсудили необходимость синхронизации дальнейших действий.
Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования
  • РИА Новости

«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать», — сказал Пушилин в разговоре с Пасечником.

Он отметил важность объединения усилий администраций глав республик, аппаратов парламентов, чтобы они выработали алгоритм действий, позволяющий начать подготовку к голосованию.

«Я предлагаю от вас и от меня дать поручения силовикам, чтобы они также проработали совместно вопросы безопасности», — добавил глава ДНР.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.

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