Володин ответил на угрозы ЕС в адрес России из-за референдумов
- РИА Новости
Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать», — написал он в Telegram.
Володин добавил, что жители освобождённых территорий на Украине в соответствии с уставом ООН имеют право на самоопределение.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с RT, что санкции ЕС в отношении России уже никому не интересны.