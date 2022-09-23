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Володин ответил на угрозы ЕС в адрес России из-за референдумов

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Россия отдаёт отчёт своим действиям в ситуации с проведением референдумов на освобождённых территориях Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин ответил на угрозы ЕС в адрес России из-за референдумов
  • РИА Новости

Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать», — написал он в Telegram.

Володин добавил, что жители освобождённых территорий на Украине в соответствии с уставом ООН имеют право на самоопределение.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с RT, что санкции ЕС в отношении России уже никому не интересны.

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