Депутат Чепа заявил, что санкции ЕС в отношении России уже никому не интересны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС планирует ввести новые санкции против России из-за референдумов.

«Боррель, конечно, отличается своими заявлениями не в интересах России. Но я могу посочувствовать Боррелю в сложности реализации его идей, когда надо будет придумывать следующие санкции», — сказал депутат.

По его словам, в России санкции «уже никому не интересны».

«Никто даже не читает, что это за санкции и на что они влияют. Я не знаю, что ещё они выдумают. Но этот процесс будет идти дальше», — добавил Чепа.

В заключение собеседник RT отметил, что, если против России будут введены какие-либо санкции, это только ухудшит положение Евросоюза.

Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Он добавил, что ЕС продолжит военную поддержку Украины.