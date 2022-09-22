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В ЕС пообещали новые санкции против России из-за референдумов

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Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Россия, её политическое руководство и все вовлечённые в организацию референдумов, а также в другие нарушения международного права и международного гуманитарного права на Украине будут привлечены к ответу, и дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнёрами», — приводит РИА Новости слова Борреля.

По его словам, список тех, кто будет подвергнут санкциям, ещё не составлен.

Он добавил, что ЕС продолжит военную поддержку Украины.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.

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