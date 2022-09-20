Рогов: вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить конфликт
- РИА Новости
«Когда мы вернёмся в родную гавань, станем частью России, это поможет намного быстрее решить конфликт», — сказал он.
Рогов добавил, что присоединение к России также изменит сознание тех, кто ещё готов воевать на стороне ВСУ.
«Это покажет людям чёткую определённость, что Россия здесь навсегда. Тогда они быстрее примут правильное решение, сложат оружие и перейдут на сторону своего народа, своих земляков», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября.