Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.

«Когда мы вернёмся в родную гавань, станем частью России, это поможет намного быстрее решить конфликт», — сказал он.

Рогов добавил, что присоединение к России также изменит сознание тех, кто ещё готов воевать на стороне ВСУ.

«Это покажет людям чёткую определённость, что Россия здесь навсегда. Тогда они быстрее примут правильное решение, сложат оружие и перейдут на сторону своего народа, своих земляков», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября.