В Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября
- РИА Новости
Об этом он заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«Оно пройдёт с 23 по 27 сентября. Нашу судьбу будете определять только вы, дорогие земляки», — сказал Балицкий.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести голосование о присоединении к России.