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В Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении голосования по вопросу вхождения региона в состав России с 23 по 27 сентября.
В Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября
  • РИА Новости

Об этом он заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Оно пройдёт с 23 по 27 сентября. Нашу судьбу будете определять только вы, дорогие земляки», — сказал Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести голосование о присоединении к России.

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