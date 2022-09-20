В Запорожской области голосование о вхождении в состав России пройдёт 23—27 сентября

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении голосования по вопросу вхождения региона в состав России с 23 по 27 сентября.

Об этом он заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Оно пройдёт с 23 по 27 сентября. Нашу судьбу будете определять только вы, дорогие земляки», — сказал Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести голосование о присоединении к России.