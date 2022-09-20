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Общественное движение в Запорожской области призвало к голосованию по статусу региона

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести голосование о присоединении к России.
Общественное движение в Запорожской области призвало к голосованию по статусу региона
  • РИА Новости

В Мелитополе 20 сентября прошёл общенародный съезд граждан Запорожской области.

«Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», — отметил Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

Позже на съезде приняли резолюцию с просьбой провести голосование.

20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести голосование о признании области субъектом России.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.

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