Общественный совет Херсонской области призвал к голосованию о вступлении в состав России

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести голосование о признании области субъектом России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области желают как можно скорее провести голосование по вопросу статуса региона, чтобы получить гарантии становления частью России.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.

В этот же день Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с такой же инициативой.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосование имеет огромное значение для защиты жителей Донбасса и восстановления исторической справедливости.