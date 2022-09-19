военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стремоусов заявил, что жители Херсонской области просят о голосовании о статусе региона

Короткая ссылка
Жители Херсонской области желают как можно скорее провести голосование по вопросу статуса региона, чтобы получить гарантии становления частью России, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил, что жители Херсонской области просят о голосовании о статусе региона
  • РИА Новости

По его словам, жители области обращаются и хотят «как можно быстрейшего проведения» голосования.

«Потому что боятся, что Россия уйдёт, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — рассказал Стремоусов.

При этом такое волеизъявление не является «конечной точкой», добавил он.

«Люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос», — подчеркнул чиновник.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.

С таким же призывом Общественная палата ДНР обратилась к республиканскому лидеру Денису Пушилину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить