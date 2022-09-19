Стремоусов заявил, что жители Херсонской области просят о голосовании о статусе региона
- РИА Новости
По его словам, жители области обращаются и хотят «как можно быстрейшего проведения» голосования.
«Потому что боятся, что Россия уйдёт, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — рассказал Стремоусов.
При этом такое волеизъявление не является «конечной точкой», добавил он.
«Люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос», — подчеркнул чиновник.
19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.
С таким же призывом Общественная палата ДНР обратилась к республиканскому лидеру Денису Пушилину.