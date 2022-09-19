Стремоусов заявил, что жители Херсонской области просят о голосовании о статусе региона

Жители Херсонской области желают как можно скорее провести голосование по вопросу статуса региона, чтобы получить гарантии становления частью России, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, жители области обращаются и хотят «как можно быстрейшего проведения» голосования.

«Потому что боятся, что Россия уйдёт, люди хотят уверенности в том, что их не оставят… Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — рассказал Стремоусов.

При этом такое волеизъявление не является «конечной точкой», добавил он.

«Люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос», — подчеркнул чиновник.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.

С таким же призывом Общественная палата ДНР обратилась к республиканскому лидеру Денису Пушилину.