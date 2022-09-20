В Мелитополе начался общенародный съезд по поводу голосования о вхождении в состав России

В Мелитополе начался общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором планируется обсудить вопрос проведения голосования по поводу вхождения региона в состав России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на собрание приехали делегаты из почти всех населённых пунктов области.

По данным агентства, на съезд приехало так много людей, что многим делегатам не хватило места в зале и они были вынуждены стоять в проходе.

Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести голосование о признании области субъектом России.