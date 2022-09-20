Кулеба заявил, что Киев продолжит вести боевые действия, несмотря на голосование в Донбассе

Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Ни фейковые референдумы, ни гибридная мобилизация ничего не изменят... Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.