Кулеба заявил, что Киев продолжит вести боевые действия, несмотря на голосование в Донбассе
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«Ни фейковые референдумы, ни гибридная мобилизация ничего не изменят... Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.