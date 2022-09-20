Трюдо заявил, что Канада не признает результаты голосования о вхождении в состав России
«Канада осуждает планируемые референдумы России в оккупированных регионах Украины. Мы никогда не признаем их. Они означают очевидное нарушение международного законодательства», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, проведение голосования станет очередной эскалацией военных действий.
Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.