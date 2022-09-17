«Ставки могут многократно возрасти»: как США накачивают Украину снарядами для HIMARS и другими вооружениями

Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $600 млн, говорится в сообщении Пентагона. По данным ведомства, в очередной транш вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотниками. Кроме того, Соединённые Штаты направят на Украину грузовики, снаряжение для разминирования и холодной погоды, стрелковое оружие и приборы ночного видения. В Минобороны США также подчеркнули, что с момента прихода к власти Джо Байдена американская администрация выделила Киеву уже около $15,8 млрд помощи в области безопасности. Аналитики отмечают, что, продолжая накачивать Украину оружием, Соединённые Штаты пытаются максимально затянуть конфликт. Однако, по мнению экспертов, если Вашингтон всё-таки решится на поставку ВСУ дальнобойных вооружений, это может привести к прямому столкновению России и США.

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $600 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Сегодня Министерство обороны США объявило об утверждении пакета помощи в рамках президентских полномочий о предоставлении помощи в сфере безопасности на сумму до $600 млн для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — отметили в ведомстве.

В Пентагоне также обнародовали детали нового транша. Так, в него вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотниками. Кроме того, новый оружейный пакет включает четыре грузовика, снаряжение для разминирования и холодной погоды, стрелковое оружие и приборы ночного видения.

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В американском Минобороны подчеркнули, что в общей сложности США выделили Украине около $15,8 млрд помощи в области безопасности после прихода к власти администрации Джо Байдена, в том числе более $15,1 млрд — с начала спецоперации России на Украине.

Напомним, об очередном транше Киеву Вашингтон объявлял и на прошлой неделе. В пакет на $675 млн вошли также боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов для них, противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей HMMWV, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия и системы ночного видения.

Помимо этого, Вашингтон уже поставил Киеву 16 РСЗО HIMARS, пообещал направить восемь ЗРК NASAMS, боеприпасы к ним, а также 1,5 тыс. противотанковых управляемых ракет TOW. В предыдущих пакетах военной помощи также значилось более 1,4 тыс. ЗРК Stinger, не менее 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, 20 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров (БТР) М113, а также сотни беспилотников, в частности Switchblade, Phoenix Ghost, Sky Eagle и Puma.

И, как уточнил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер, два зенитно-ракетных комплекса NASAMS прибудут на Украину в течение двух месяцев.

Красная линия

Отметим, что 12 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, предоставленный американским конгрессменам, сообщила, что Киев запрашивает у Вашингтона дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые американская сторона ранее предоставлять отказывалась. В списке киевского режима, по данным WSJ, 29 типов вооружения и снарядов — в частности, тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью около 300 км, танки, БПЛА и 2 тыс. ракет для HIMARS.

Однако телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских официальных лиц сообщил, что по крайней мере на данный момент Вашингтон по-прежнему не готов предоставлять ВСУ ракетные комплексы большой дальности, такие как ATACMS, которые Киев просит уже «в течение нескольких месяцев».

«Дальность действия ATACMS составляет до 300 км. Администрация (США. — RT) по-прежнему считает, что предоставление этих комплексов может привести к эскалации, поскольку они могут быть использованы для обстрела территории самой России. В настоящее время максимальная дальность действия вооружений, поставляемых США Украине, составляет около 80 км», — отмечают журналисты.

РСЗО HIMARS

© Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson

CNN также цитирует заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Каля, который в конце августа сообщил, что, по оценкам Вашингтона, «для работы по целям, имеющим непосредственное отношение к текущим боям», ATACMS Киеву «не требуются».

При этом в конгрессе уже раздаются заявления о необходимости отправить такого рода оружие Украине. Как подчеркнул сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио в беседе с CNN, американские власти должны отправить ВСУ всё, что им нужно, в той мере, насколько США могут это обеспечить «и насколько это целесообразно».

«Думаю, некоторые опасаются, что ракеты большей дальности могут быть нацелены вглубь территории России и спровоцировать более масштабный конфликт. (Но. — RT) едва ли меня это так уж беспокоит», — сказал Рубио.

Впоследствии координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Соединённых Штатов Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC допустил возможность поставки на Украину передовых ракетных систем.

Также по теме «Множат число жертв и затягивают военный конфликт»: как Украина требует от Запада нарастить поставки вооружений Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада с просьбой поставлять Киеву больше тяжёлых вооружений. По его словам,...

«Полагаю, вы заметите некоторую согласованность с нашими действиями в прошлом, а именно — предоставление им (Украине. — RT) оружия и средств, в которых они так отчаянно нуждаются в этой борьбе — как на востоке, так и, откровенно говоря, на юге (страны. — RT). Вот некоторые из них: очевидно, это артиллерия, очевидно, это продвинутые ракетные системы, которые помогут им наносить удары за пределы российских оборонительных рубежей», — сказал он.

При этом в Москве уже не раз отмечали, что возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Соединённых Штатов в конфликт с Россией. В частности, об этом на текущей неделе заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры», — отметил он в интервью РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула во время брифинга, что если Вашингтон решит поставлять Киеву ракеты большей дальности, то тем самым он перейдёт красную линию и «станет непосредственной стороной конфликта».

«Мы оставляем за собой право защищать российскую территорию всеми доступными нам средствами», — отметила она.

«Неотложные мероприятия»

Эксперты констатируют, что Соединённые Штаты продолжают развивать свою стратегию по эскалации военной напряжённости на Украине и очередной транш Киеву лишь подтверждает это.

«Вашингтон реализует этот план руками украинской стороны, которую теперь, в преддверии зимы и холодов, необходимо подпитывать в том числе дополнительными снарядами для HIMARS и другими вооружениями. США проводят самые неотложные мероприятия, которые нужны для обеспечения боеспособности ВСУ. Если бы не поставки американского оружия, не участие западных инструкторов и иностранных наёмников, украинская армия уже не могла бы вести боевые операции», — пояснил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Кроме того, по его словам, Вашингтон уже давно принимает активное участие в обеспечении информационно-разведывательной деятельности ВСУ.

«Без этого Киев вообще ничего не мог бы сделать, например управлять теми же HIMARS. При этом Вашингтон пока опасается официально объявлять об отправке на Украину снарядов повышенной дальности для таких РСЗО, однако продолжает прощупывать почву в данном вопросе», — говорит аналитик.

Пентагон

© U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond

Схожей точки зрения придерживается и военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алёхин. По его словам, ВС РФ продолжают предпринимать усилия по уничтожению западной военной техники на Украине, однако в случае отправки Киеву американского дальнобойного оружия «ставки могут многократно возрасти».

«Российские войска по-прежнему будут задействовать средства ПВО, подразделения спецназа, которые выявляют места расположения складов противника, его огневых позиций. Такие данные помогают ВС РФ уничтожать и подавлять западное оружие, и дальнобойные ракеты не станут исключением. Однако отправка, например, вооружений ATACMS может спровоцировать уже прямой конфликт России и США, поскольку ставит под угрозу объекты российской гражданской инфраструктуры», — отметил Алёхин в разговоре с RT.

Также по теме «Чистой воды терроризм»: как США и их союзники намерены наращивать поставки оружия на Украину Вашингтон одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $675 млн, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. В транш среди прочего...

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Вашингтон впоследствии может поставить на Украину ракеты ATACMS, не обнародовав эту информацию.

«США могут это не афишировать, как, например, было с противорадиолокационными ракетами HARM. Вашингтон способен пойти на такой шаг, поскольку заинтересован, чтобы боевые действия длились как можно дольше. А это означает и рост числа погибших, в том числе среди мирных жителей, которыми зачастую прикрываются ВСУ», — рассуждает аналитик.

Кнутов также отметил, что новый военный пакет помощи Киеву призван снизить интенсивность обстрелов украинских позиций.

«В перечне значатся противоартиллерийские радары, которые киевский режим планирует применять против тяжёлой артиллерии ВС РФ, играющей решающую роль в прорыве обороны противника. Отправляя же Киеву средства борьбы с беспилотниками, Вашингтон таким образом реагирует на наращивание числа БПЛА российской стороной», — пояснил эксперт.

По его мнению, США идут навстречу пожеланиям киевского режима в надежде «снизить наступательный потенциал РФ».

«Но единственное, на что американская военная помощь может повлиять, это на сроки окончания СВО. Если бы не американские поставки, спецоперация РФ на Украине была бы завершена», — предположил Кнутов.