Опасная грань: как в России отреагировали на решение США позволить Киеву удары по регионам, где прошли референдумы

США приближаются к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по территориям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где прошли референдумы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон не осознаёт рискованности своих действий и становится стороной конфликта. На такую возможность указал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Между тем США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на сумму $1,1 млрд, в состав которого войдут в том числе 18 РСЗО HIMARS. Эксперты считают, что позиция западных стран ведёт к обострению ситуации и осложняет процесс перехода к мирному урегулированию.

Власти США, подталкивая Киев к нанесению ударов из западного оружия по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, подходят к опасной черте, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Науськивая Киев к продолжению применения полученной от Запада ПВН (продукции военного назначения. — RT), Вашингтон не осознаёт рискованности своих действий. Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и чётко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — подчеркнул Антонов.

Он указал, что в Белом доме продолжают игнорировать тот факт, что поставки Киеву вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Антонов также пояснил, почему пока не приходится говорить об эффективности усилий на дипломатическом треке.

«Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наёмника против России», — констатировал посол.

Негативно на позицию США по применению Киевом западного оружия против регионов, где состоялись референдумы, отреагировали и в Кремле.

«Всё больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт, всё больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно потенциально опасно», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Московский Кремль

Gettyimages.ru

© David Clapp

«Продолжим поддерживать»

27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит препятствий для использования Киевом западного оружия в ходе ударов по территориям, на которых завершились референдумы.

«Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в том числе отвоёвывать территории... Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях», — сказал он.

Так глава Госдепа ответил на прямой вопрос журналиста о том, позволят ли США украинским властям продолжить применять американские вооружения против регионов, которые могут войти в состав России по итогам народного волеизъявления. При этом он не преминул обвинить Москву в якобы нежелании урегулировать ситуацию дипломатическим путём. По его словам, США изначально «сделали всё возможное», пытаясь предотвратить конфликт с помощью дипломатии и до сих пор остаются привержены переговорам.

«Если существует хоть какая-то возможность для конструктивной дипломатии... мы решительно настроены в этом участвовать. Но на данный момент, сегодня мы всё ещё не видим с российской стороны, со стороны президента Путина никаких признаков того, что они готовы к конструктивному дипломатическому диалогу», — подчеркнул Блинкен.

При этом, как отмечают в Москве, США могут контролировать удары украинских военных. В частности, на это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября.

«Не так давно один из командующих ВСУ, комментируя тему применения оружия США на поле боя, сказал, что американцы имеют право вето на цели, которые они выбирают. Что это, если не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — подчеркнул глава МИД РФ.

Он также отметил, что ни США, ни ЕС не могут претендовать на статус нейтральных государств в нынешнем конфликте, так как их действия противоречат Гаагским конвенциям 1907 года.

Так, Штаты продолжают выделять и планировать многомиллиардную помощь Украине, как военную, так и финансовую. В частности, конгресс США 27 сентября включил $12,3 млрд помощи Киеву в новый пакет бюджетных инициатив, который должен быть рассмотрен до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по ассигнованиям палаты представителей.

Предполагаемые средства должны быть выделены на «обучение, техническое оснащение, вооружение, логистическую поддержку, а также прямую финансовую поддержку правительства Украины». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, из этой суммы $3 млрд должно быть направлено на непосредственную военную помощь Киеву — подготовку военных, предоставление военной техники и оружия, припасы, техническое обслуживание, зарплаты, тыловое обеспечение и поддержку разведданными ВСУ. Ещё $4,5 млрд планируется предоставить в качестве экономической поддержки, чтобы украинские власти могли обеспечивать макроэкономическую стабильность.

Американские 155-мм снаряды

AP

© Alex Brandon, File

Помимо этого, $2,04 млрд из этой суммы должны быть пущены на восполнение Соединёнными Штатами собственных запасов вооружений и боеприпасов, часть которых ранее была передана Украине или другим союзникам. $2,8 млрд предлагается потратить на обеспечение американского контингента в Европе, а $35 млн — для подготовки «к потенциальным ядерным и радиологическим инцидентам на территории Украины и реагирования на них». Ещё на $2 млн планируется профинансировать работу офиса генерального инспектора Пентагона, который должен составить «исчерпывающий перечень всех оборонных изделий и услуг, предоставляемых Украине, а также отчёты по мониторингу конечного использования оборонных изделий, направляемых Украине».

Тогда же западные СМИ сообщили, что США готовятся предоставить Киеву новый пакет военной помощи примерно на $1 млрд. «Ожидается, что будут использоваться средства, выделенные конгрессом «Инициативе по содействию безопасности Украины» (USAI), чтобы позволить администрации Байдена брать вооружение у производителей, а не из существующих военных запасов США», — отмечали источники Reuters.

В среду, 28 сентября, эта информация подтвердилась: Пентагон распространил заявление, в котором сообщил о выделении Украине вооружений на сумму $1,1 млрд. В новый пакет войдут 18 комплексов РСЗО HIMARS, 150 автомобилей Humvee, радары и системы Titan, предназначенные для борьбы с дронами, а также боеприпасы.

Неофициальная сторона

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что тенденция втягивания США в украинский конфликт налицо.

«США уже давно являются стороной конфликта, пусть официально это и отрицают. Однако утечки в СМИ то тут, то там свидетельствуют о том, что американские инструкторы присутствуют на Украине и командование ВСУ все свои цели и задачи координирует с заокеанскими советниками», — пояснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом аналитик уверен, что США не станут официально направлять своих военных в республику, чтобы избежать непосредственного столкновения с Россией.

С ним согласен директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв. В разговоре с RT он подчеркнул, что США выгоднее загребать жар чужими руками, поэтому они и дальше будут делать ставку на снабжение Киева оружием и координацию его действий.

«Однако, как верно заметил Лавров на полях Генассамблеи ООН, на статус нейтрального государства США претендовать никак не могут. Нынешняя политика США не отвечает критериям, прописанным в международных документах. Более того, согласно им, Соединённые Штаты и есть сторона конфликта», — указал эксперт.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев в комментарии RT отметил, что представители Вашингтона «ходят по очень тонкому льду», допуская нанесение Киевом ударов по территориям, где прошли референдумы.

«В этом отношении сразу возникает вопрос Крыма. Формально США не признали волеизъявление народа на полуострове, как и в ЛДНР. Позволяя Киеву использовать западное оружие против территорий, которые тот считает своими, Вашингтон фактически даёт добро и на атаки на Крым. То есть украинская сторона, я полагаю, получила разрешение на нанесение ударов и по Крыму тоже», — заявил аналитик.

Он также выразил мнение, что США сегодня пытаются провоцировать Россию на радикальные шаги, чтобы тем самым оправдывать действия Украины, которая обстреливает мирное население в жилых кварталах.

«США хотят нанести России стратегическое поражение руками Украины, которую просто используют, не считаясь с её потерями. Однако в Вашингтоне прекрасно понимают, что прямое включение в конфликт будет означать начало третьей мировой, когда на кону будет стоять уже не будущее Украины, а глобальное будущее всего человечества. Там к этому не готовы, поэтому продолжат балансировать на грани. Но это только затянет процесс перехода к мирному урегулированию», — резюмировал Суздальцев.