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AFP: Пентагон выделяет Украине новый транш военной помощи на $1,1 млрд

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Пентагон объявил о выделении нового транша военной помощи для Украины на сумму $1,1 млрд.
AFP: Пентагон выделяет Украине новый транш военной помощи на $1,1 млрд
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление ведомства.

По данным РИА Новости, в новый пакет входят в том числе РСЗО HIMARS, системы противодействия БПЛА, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

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