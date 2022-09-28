AFP: Пентагон выделяет Украине новый транш военной помощи на $1,1 млрд

Пентагон объявил о выделении нового транша военной помощи для Украины на сумму $1,1 млрд.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление ведомства.

По данным РИА Новости, в новый пакет входят в том числе РСЗО HIMARS, системы противодействия БПЛА, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.