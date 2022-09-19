«Система координат для угроз»: почему в НАТО заявили о долгосрочных планах по усилению позиций у границ России

В НАТО признали, что планирование нынешнего, самого масштабного расширения присутствия сил альянса у границ России «началось несколько лет назад».

«Речь идёт о крупнейшей с 1949 года (когда был создан альянс. — RT) трансформации наших военных структур. Её планирование началось несколько лет назад, а сейчас мы приступаем к её реализации», — заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, под угрозой оказался весь международный порядок, «основанный на правилах».

«Защищать его должны свободные демократические страны мира, — подчеркнул адмирал. — Начальники штабов вооружённых сил (стран — членов НАТО. — RT) обсудили практическую реализацию стратегии сдерживания и обороны».

Также по теме «Крайне цинично»: как Вашингтон убеждает Москву не реагировать на расширение военного присутствия НАТО у границ РФ Вашингтон считает, что у Москвы якобы нет оснований рассматривать любые изменения в расстановке сил НАТО на восточном фланге альянса...

Эта стратегия предполагает более тесную связь планов отдельных государств с планами альянса, военное руководство которого располагает «общей системой координат для угроз» в масштабах как всего НАТО, так и отдельных регионов, пояснил Бауэр.

«Мы повысим скорость (реагирования. — RT) и эффективность наших сил быстрого развёртывания», — подчеркнул адмирал.

Помимо этого, он сообщил, что начальники штабов вооружённых сил обсудили продолжение и расширение усилий по поддержке Украины со стороны союзников.

«НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Зима близко, но наша поддержка останется непоколебимой», — утверждает Бауэр.

Он также констатировал, что настали «трудные времена».

«Но нам, союзникам, добавляет решимости понимание того, что 3,2 млн военнослужащих (которых скоро станет ещё больше) сделают всё необходимое для защиты каждого дюйма территории стран — участниц альянса и каждого из миллиарда граждан, живущих на этой земле, подчеркнул он. — Вместе мы обеспечим готовность противостоять любому противнику в любой среде в любом уголке евро-атлантического пространства».

Стоит отметить, что формально новая концепция «предразвёртывания сил НАТО» на границе с Россией была утверждена на саммите блока в Мадриде в июне этого года в качестве ответной меры на российскую спецоперацию на Украине.

Саммит НАТО в Мадриде

Gettyimages.ru

© Denis Doyle

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что объединение посылает России «однозначный сигнал» о готовности защищать и оборонять «каждую пядь территории союзников» тем, что значительно наращивает присутствие в восточной части НАТО. То есть блок «приводит сотни тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности» при поддержке «существенного контингента» воздушных и морских сил, а также продолжает вкладываться в «передовые средства».

«Осуществлять усиление»

Напомним, летом глава альянса объявил, что блок усилит свои боевые группы на восточном фланге «до бригадного уровня», а также нарастит численность сил повышенной готовности более чем до 300 тыс. человек. Между тем, по данным НАТО, по состоянию на конец 2021 года этот показатель достигал 40 тыс. военных.

«Мы также повысим нашу способность осуществлять усиление, в том числе с помощью большего количества заблаговременно развёрнутой техники и запасов военных предметов снабжения; большего количества сил и средств передового базирования, таких как средства противовоздушной обороны; усиления командования и управления», — отметил Столтенберг.

Тогда же он заявил, что в блоке одобрили новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа «самой значительной и прямой угрозой» безопасности альянса. При этом Столтенберг счёл нужным напомнить, что в предыдущем аналогичном документе, который был утверждён в 2010 году, Россия фигурировала как «стратегический партнёр».

Значительная роль в укреплении восточного фланга НАТО отводится Соединённым Штатам. Как сообщил глава Белого дома Джо Байден, Вашингтон создаст в Польше постоянную штаб-квартиру 5-го армейского корпуса США и укрепит оперативную совместимость американских сил и ВС других стран НАТО на всём восточном фланге. По словам американского президента, Вашингтон намерен увеличить своё ротационное развёртывание в странах Балтии, а также в Румынии. Байден напомнил, что в этом году в Европу уже было переброшено дополнительно 20 тыс. американских военных, а общая численность контингента США в регионе выросла до 100 тыс. человек. Он назвал такой шаг ответом «на агрессивные действия России».

При этом в Москве не раз выражали обеспокоенность из-за укрепления восточного фланга НАТО. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал размещение на постоянной основе существенных боевых сил близ границ РФ грубым нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО.

Как заявил впоследствии замглавы МИД России Александр Грушко, страны блока вернулись к схеме обеспечения безопасности времён холодной войны. По его словам, Москва тщательно проанализирует решения альянса с политической и военной точек зрения, в том числе исходя из необходимости принять меры по обеспечению безопасности и обороноспособности РФ.

«Экспансия на восток»

По мнению экспертов, последние шаги НАТО, в том числе решение усилить восточный фланг, в очередной раз продемонстрировали недружественный настрой блока по отношению к России.

«Бауэр лишь подтвердил мнение российского руководства, которое отмечало антироссийский курс НАТО. Блок действительно ради своих геополитических интересов не готов останавливаться ни перед чем. Цели альянса — расширение сферы влияния, усиление позиций и экспансия на восток», — сказал в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, Бауэр посылает достаточно чёткий сигнал странам — членам НАТО, что блок не станет «ослаблять хватку» и намерен продолжать противодействовать России, расширяя присутствие в Восточной Европе.

Военная техника НАТО в Польше

AP

© Michal Dyjuk

«НАТО будет по-прежнему проводить такую политику и стремиться консолидировать западное сообщество на фоне тех неудач США и их союзников в противодействии РФ, которые мы видим. Вашингтон и другие столицы стран блока думали, что им удастся изолировать Россию, но достичь этой цели у них не получилось, что и подтвердил саммит ШОС. Однако в НАТО, по всей видимости, не намерены сдаваться», — отметил Шаповалов.

По его мнению, закрепление России как главной угрозы в стратегии НАТО в очередной раз подтвердило, что именно против РФ направлены действия блока.

«Такая стратегия альянса ведёт к эскалации напряжённости и росту риска развязывания третьей мировой войны. Запад сейчас действует против РФ прежде всего через Украину, чтобы восстановить утерянную гегемонию», — говорит Шаповалов.

Он напомнил, что НАТО с момента распада Советского Союза, несмотря на гарантии нерасширения, проводит экспансионистскую политику.

Также по теме «Однобокая версия событий»: почему в Европе говорят об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Также, по его словам, в одной из...

«При этом в блоке лицемерно продолжают заявлять, что альянс якобы оборонительный. Напряжённость ситуации возросла с момента прихода к власти администрации Байдена. Вашингтон и его союзники начали активно насыщать восточный фланг НАТО вооружениями, усиливать здесь свои позиции, проводить постоянные учения. И всё это направлено против России. Сейчас же Бауэр, по сути, констатировал, что это не случайные и не разрозненные действия, а целенаправленная стратегия развития альянса», — пояснил эксперт.

Всё это, по его словам, представляет непосредственную угрозу России, которую она не может игнорировать.

«В частности, размещение дальнобойных американских ракет на территории стран Восточной Европы — это фундаментальная опасность для РФ, поскольку они будут представлять риски для её населения и могут быть нацелены на крупнейшие российские города», — констатировал Шаповалов.

В свою очередь, военный эксперт Никита Буранов предположил в комментарии RT, что НАТО под видом ПРО планировало разместить наступательное вооружение у российских границ.

«Пока такие системы Вашингтон развернул в Польше, но, если бы Россия не проводила спецоперацию на Украине, они бы наверняка оказались и там. Дело в том, что такие комплексы могут нести крылатые ракеты Tomahawk, которые в случае размещения на украинской территории представляли бы опасность для ПРО Москвы и вообще могли бы затронуть половину европейской территории РФ. Именно поэтому не стоит допускать размещения таких вооружений ближе, чем в Польше», — полагает эксперт.

При этом Буранов считает, что НАТО и дальше будет наращивать давление на Россию за счёт усиления своих позиций на восточном фланге, что РФ не оставит без ответа.

«Российская сторона будет увеличивать вооружённые силы в количественном отношении в этом регионе, создавать новые подразделения с выводом их на границу, как, например, на рубеже с Финляндией», — прогнозирует аналитик.