В МИД России заявили о возврате НАТО к схеме обеспечения безопасности времён холодной войны

Страны НАТО на саммите в Мадриде вернулись к схеме обеспечения безопасности времён холодной войны. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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