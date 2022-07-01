В МИД России заявили о возврате НАТО к схеме обеспечения безопасности времён холодной войны
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По его словам, Североатлантический альянс на недавней встрече «завершил эволюционный кульбит в своём развитии».
«(НАТО. — RT) вернулось к истокам, схемам обеспечения безопасности, военной безопасности времён холодной войны»», — приводит РИА Новости заявление Грушко во время выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин призывает НАТО прекратить попытки развязать новый раунд холодной войны.