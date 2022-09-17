Rzeczpospolita: саммит ШОС показал, что половина человечества стоит на стороне России
- РИА Новости
«Половина человечества стоит на стороне России... Изолированный Западом Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. В Самарканде он был успешен», — написал журналист в издании Rzeczpospolita.
Он напомнил, что Иран уже успел стать полноценным участником саммита в Узбекистане, а также назвал действия России на Украине законной защитой геостратегических интересов.
«Для Запада более шокирующим было увидеть в Самарканде встречу Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — добавил Белецкий, отметив, что Индия славится званием «самой большой демократии мира».
Вместе с этим «самым важным партнёром Путина по-прежнему остаётся Си Цзиньпин», отметил автор, слова которого приводит ИноТВ.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин высказал мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах. Москве и Пекину нужно вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.