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Rzeczpospolita: саммит ШОС показал, что половина человечества стоит на стороне России

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О масштабной изоляции Москвы не может идти и речи, учитывая тот факт, что «половина человечества стоит на стороне России», считает польский журналист Енджей Белецкий. По его словам, для Запада стали шоком встречи российского президента на саммите ШОС в Самарканде.
Rzeczpospolita: саммит ШОС показал, что половина человечества стоит на стороне России
  • РИА Новости

«Половина человечества стоит на стороне России... Изолированный Западом Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. В Самарканде он был успешен», — написал журналист в издании Rzeczpospolita.

Он напомнил, что Иран уже успел стать полноценным участником саммита в Узбекистане, а также назвал действия России на Украине законной защитой геостратегических интересов.

«Для Запада более шокирующим было увидеть в Самарканде встречу Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — добавил Белецкий, отметив, что Индия славится званием «самой большой демократии мира».

Вместе с этим «самым важным партнёром Путина по-прежнему остаётся Си Цзиньпин», отметил автор, слова которого приводит ИноТВ.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин высказал мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах. Москве и Пекину нужно вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

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