Rzeczpospolita: успешный саммит в Самарканде показал, что полмира на стороне России

Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты не без выгоды для своих стран, пишет польский журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он обращает внимание на то, что круг заинтересованных в Москве мировых держав только возрастает, и недавний самаркандский саммит это только подтверждает.

«Половина человечества стоит на стороне России... Изолированный Западом Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. В Самарканде он был успешен», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

Автор рассказывает, что Иран успел стать полноценным участником саммита в Узбекистане практически в последний момент. Он напоминает, что Иран не только не осудил вмешательство России в украинский конфликт в феврале, но даже назвал его законной защитой её геостратегических интересов. «В международной изоляции Кремля иранские власти увидели собственные интересы. Как раз одна из ведущих стран мира оказалась в схожей с Тегераном ситуации, впрочем, как и россияне с иранцами. Вместе они смогут хотя бы попытаться по крайней мере в какой-то степени ослабить санкции, которые ввёл Запад», — рассуждает журналист.

Белецкий обращает внимание на то, что Москва уже помогает Тегерану в переговорах с другими державами по ядерной проблеме и закупает иранские дроны, которые могут сыграть ключевую роль на украинском фронте. Более того, обе страны давно сотрудничают в Сирии, и Иран рассчитывает на то, что Россия поддержит его усилия по расширению своей сферы влияния на Ближнем Востоке.





«Однако для Запада более шокирующим было увидеть в Самарканде встречу Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — подчёркивает журналист. Хотя Индия входит в состав ШОС, она по-прежнему славится званием «самой большой демократии мира», следовательно, такой статус обязывает её оказать содействие «борющимся за свободу» украинцам. Одновременно автор признаёт, что при Моди индийская демократия начинает трещать по швам, но зато после начала украинского конфликта сотрудничество с Москвой явно обернулось для Нью-Дели ощутимой экономической выгодой.

Вслед за Китаем страна стала вторым по объёму импортёром российской нефти по сниженной цене. Более того, Индия также превратилась в крупного импортёра российских удобрений. Отказ Индии присоединиться к антироссийским западным санкциям разрешил Нью-Дели сохранить импорт российского оружия — основного источника модернизации индийских вооружённых сил. С помощью России Индия также намерена укрепить свои позиции в отношении администрации Джо Байдена.

«В такой тонкой игре большой опыт накопил также президент Турции Реджеп Эрдоган», —добавляет Белецкий. Даже будучи членом НАТО, Турция сумела не присоединиться к антироссийским санкциям Запада и сделать ставку на сбалансированную политику в отношении украинского конфликта. В геостратегической области турецкий лидер хочет извлечь максимальную пользу из сложившейся для его российского коллеги сложной ситуации. Более того, Эрдоган, будучи решительным союзником Азербайджана, уже выступает в качестве равноправного партнёра Путина по поиску компромисса в азербайджано-армянском конфликте.

«Несмотря ни на что, самым важным партнёром Путина по-прежнему остаётся Си Цзиньпин», — отмечает автор. В Самарканде российский лидер поблагодарил китайцев за взвешенный подход к конфликту на Украине, прозвучали также заверения с китайской стороны о всё более тесном сотрудничестве двух мировых держав. Белецкий обращает внимание на то, что весьма важный для Си Цзиньпина съезд Коммунистической партии Китая состоится уже через несколько недель. На нём будет решаться дальнейшая судьба его возможного третьего мандата. В ситуации, когда пандемия коронавируса и связанные с ней экономические трудности ударили по авторитету Си, самаркандский саммит случился для него как нельзя кстати. Этот шанс выпал китайскому лидеру, чтобы он смог показать, насколько у него большая власть в мире и каким уважением он пользуется, резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист.