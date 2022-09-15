N-TV: Россия и Китай намерены вместе создавать новый миропорядок

На фоне растущего напряжения в американо-китайских отношениях лидер КНР Си Цзиньпин делает ставку на сотрудничество с Москвой, пишет N-TV. В рамках своего первого за долгое время международного визита Си Цзиньпин посетит саммит ШОС, организации, призванной создать альтернативу миропорядку с доминированием Запада.

Впервые с момента начала украинского кризиса китайский лидер Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным, пишет N-TV. Встреча пройдёт на полях двухдневного саммита ШОС в Самарканде. Как отмечает издание, цель ШОС, с точки зрения самой организации, заключается в создании альтернативы миропорядку с доминированием Запада.

Как пишет N-TV, с момента начала украинского конфликта Китай поддерживает Россию и называет главными виновниками кризиса США и НАТО. Си Цзиньпин делает ставку на сотрудничество с Москвой на фоне растущего напряжения в китайско-американских отношениях.

Поездка Си Цзиньпина в Самарканд станет его первым международным визитом за два с половиной года, отмечает издание: из-за пандемии коронавируса китайский лидер не ездил за рубеж и не принимал у себя иностранных гостей. В ноябре он также планирует посетить саммит G20 в Индонезии.

Китай поддерживает аргументацию России в рамках украинского конфликта, при этом Пекин призывает обе стороны к прекращению огня, пишет N-TV. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, разрешение конфликта должно быть достигнуто путём диалога, в ходе которого нужно найти компромисс, удовлетворяющий «легитимные интересы безопасности» обеих сторон.

Как отмечает издание, Китай избегает нарушения введённых против России санкций, при этом торговый оборот между двумя странами резко увеличился. С одной стороны, китайские товары заполняют пробелы, созданные санкциями, с другой стороны Китай значительно нарастил закупку российских энергоресурсов.