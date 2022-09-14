В Кремле подтвердили, что российский президент Владимир Путин проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях предстоящего саммита ШОС в Самарканде, сообщает WION. Несмотря на критику со стороны Запада, Индия решительно защищает своё право на расширение сотрудничества и импорт энергоносителей из России, а также активно выступает за дипломатическое урегулирование кризиса на Украине. Предполагается, что эти вопросы и станут главными темами встречи, говорится в статье.

Российские власти официально подтвердили, что в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде также будет организована двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые примут участие в этом саммите. Примечательно, что это будет первая встреча между двумя лидерами после начала российской спецоперации на Украине, сообщает WION.



Последствия новых санкций, которые вслед за этим были введены Западом в ответ на политику России, отразились на мировых рынках, спровоцировав ощутимый рост цен на продовольствие и энергоресурсы. В этих условиях Индия продолжает активно наращивать импорт энергоносителей из России на выгодных условиях. И хотя это вызвало резкую критику со стороны Запада, индийское правительство решительно отстаивает своё право развивать взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, подчёркивается в статье.



Кроме энергетики, традиционное сотрудничество России и Индии продолжается и в оборонной сфере. В то же время правительство Индии постоянно подчёркивает необходимость возобновления диалога и использования дипломатических методов для урегулирования обострившегося конфликта вокруг Украины, а также связанных с этим серьёзных проблем в экономической сфере. Такую политику Индия проводит и в Совете Безопасности ООН, и в ходе различных телефонных бесед между государственными лидерами, отмечается в статье.



Предыдущая двусторонняя встреча состоялась, когда президент России приехал в Индию в декабре 2021 года на ежегодный саммит для встречи с Моди. Это происходило в условиях сокращённой программы государственных визитов на фоне пандемии COVID-19, что также свидетельствует о тесных отношениях между двумя странами, пишет WION.



Связи с Россией по-прежнему имеют для Индии первостепенное значение, подчёркивается в статье. Ранее в этом году Москву посетил индийский советник по национальной безопасности Аджит Довал. Россия также является важнейшим партнёром в сфере атомной энергетики. АЭС «Куданкулам» является «одним из флагманов стратегического партнёрства» в этой области, говорится в статье. Москва также поддерживает членство Индии в группе ядерных поставщиков.



Сотрудничество в космосе традиционно всегда было ещё одним ключевым аспектом укрепления двусторонних связей. В частности, Россия провела подготовку индийских астронавтов в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. Они примут участие в первой пилотируемой миссии Индии в космос под названием «Гаганьяна», поясняется в статье.



Пока украинский конфликт продолжает разгораться, Запад активно стремится изолировать Россию. На этом фоне Москва укрепляет связи с передовыми азиатскими странами, такими как Китай и Индия, отмечается в статье. И встреча с премьер-министром Индии станет в этих условиях дополнительной поддержкой для российского президента и демонстрацией расширения сотрудничества в разных сферах, заключает WION.