Newsweek: «Мирной миссией» Москва и Пекин скрепили военное усиление ШОС

Россия и Китай всё активнее сближаются в военном отношении. Так, во время проведения совместных учений под эгидой ШОС «Мирная миссия — 2018» в Москве состоялась встреча высшего военного командования двух стран. По мнению Newsweek, это говорит о стремлении Москвы и Пекина усилить военный потенциал организации на фоне усиливающегося давления со стороны США и их союзников.
Россия и Китай проводят первые в своём роде совместные антитеррористические военные учения «Мирная миссия — 2018» в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). За годы своего существования группа, которая на сегодня насчитывает восемь стран-участниц, провела уже шесть совместных манёвров. Однако в этом году впервые в учениях приняли участие сразу все страны, включая и давних соперников Индию и Пакистан, пишет Newsweek.
Впрочем, прежде всего, как подчёркивает автор статьи Том О‘Коннор, здесь следует обратить внимание именно на линию Россия — Китай. Вскоре после церемонии открытия учений в Москву приехал начальник Объединённого штаба центральных вооружённых сил Китая генерал-полковник Ли Цзочэн — на встречу с главой Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым. На переговорах высшего военного командования китайская сторона предложила обсудить «перспективы расширения и углубления двусторонних отношений, включая проведение совместных военных учений и обмен мнениями относительно ситуации в нестабильных мировых регионах».
Также, как сообщили китайские СМИ, на церемонии открытия представитель штаба Западного объединённого командования Китайской Народной Республики старший полковник Ма Цисянь отметил важную роль «Мирной миссии» и укрепления ШОС в условиях сложной международной ситуации.
Всего в учениях приняли участие 3 тыс. военных из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, а также наблюдатели из Узбекистана. О‘Коннор подчёркивает, что как лидирующие силы в ШОС, желая ограничить усиление влияния НАТО в Азии, Россия и Китай стремятся укрепить военную сторону сотрудничества в рамках организации. При этом США и их союзники нередко обвиняют Пекин и Москву в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе и других частях мира.
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