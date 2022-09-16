Jerusalem Post: важная веха — Иран вместе с Россией и Китаем бросает вызов миропорядку США

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества — документ, который открывает путь для членства страны в ШОС, сообщает The Jerusalem Post. Издание называет это «важной вехой», так как вступление Тегерана в организацию поспособствует попытке России и Китая изменить мировой порядок во главе с США, а Ирану позволит укрепить своё положение в Центральной Азии и за пределами региона.

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) —международную организацию, объединяющую Россию, Китай и ряд государств Центральной Азии, которая за последние годы разрослась за счёт Турции, Ирана, Индии и многих других стран.

Как отмечает The Jerusalem Post, это означает, что эта новая организация развивающихся индустриальных держав стремится к сотрудничеству без Запада. Это сотрудничество принимает форму вызова мировому порядку во главе с США. Россия и Китай ясно дают понять, что хотят изменить роль Соединённых Штатов в мире, в связи с чем вступление Ирана в ШОС является «важной вехой». Хотя издание называет это событие символическим, там также полагают, что оно будет иметь реальные последствия.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан объявил о подписании документа о полноправном членстве в организации накануне заседания ШОС в Узбекистане. «Сегодня мы вступили в новый этап экономического, торгового, транзитного, энергетического сотрудничества», — отметил иранский политик в своих соцсетях.

В Тегеране вступление в организацию рассматривают в качестве начала нового этапа для своей роли не только в Центральной Азии, но и за пределами региона. Иран заключил с Китаем рассчитанное на 25 лет соглашение о всестороннем сотрудничестве, а также активно формирует и укрепляет альянс с Россией. Иран уже поставляет в Россию беспилотные летательные аппараты, в связи с чем не исключено, что Тегеран получит от Москвы оборонные технологии.

Кроме того, целый ряд других стран, в том числе Армения, Азербайджан, Турция и государства Центральной Азии, встречаются в рамках ШОС. В связи с этим, как пишет The Jerusalem Post, организация и её постепенное расширение поспособствуют попытке России и Китая изменить мировой порядок, а Ирану позволит укрепить своё положение в регионе.