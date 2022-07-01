Замглавы МИД Грушко: Россия проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения

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Россия тщательно проанализирует с политической и военной точки зрения итоги саммита НАТО, который прошёл в Мадриде на этой неделе, это позволит принять меры, необходимые для безопасности страны, сообщил российский замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Замглавы МИД Грушко: Россия проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Итоги саммита будут подвергнуты очень тщательному анализу как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на 100% обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — сказал Грушко на площадке клуба «Валдай», посвящённой итогам саммита НАТО и новой стратегической концепции альянса.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

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