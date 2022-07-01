Замглавы МИД Грушко: Россия проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Итоги саммита будут подвергнуты очень тщательному анализу как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на 100% обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — сказал Грушко на площадке клуба «Валдай», посвящённой итогам саммита НАТО и новой стратегической концепции альянса.
Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.
Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.