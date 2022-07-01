Замглавы МИД Грушко: Россия проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения

Россия тщательно проанализирует с политической и военной точки зрения итоги саммита НАТО, который прошёл в Мадриде на этой неделе, это позволит принять меры, необходимые для безопасности страны, сообщил российский замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Итоги саммита будут подвергнуты очень тщательному анализу как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на 100% обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — сказал Грушко на площадке клуба «Валдай», посвящённой итогам саммита НАТО и новой стратегической концепции альянса.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.