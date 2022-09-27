Завершающий день: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосуют на референдумах по вхождению в РФ

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходит завершающий, пятый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Явка в предшествующие четыре дня волеизъявления в этих четырёх регионах колебалась от 63 до 86%. В заключительный день референдумов отдать голос можно будет на участках.

РИА Новости

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