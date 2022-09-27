Завершающий день: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосуют на референдумах по вхождению в РФ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
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27 сентября 2022
Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что все избирательные участки в помещениях начали работу в последний день голосования.
«Призываю всех, кто по каким-либо причинам не смог принять участие в референдуме и проголосовать на дому в предыдущие четыре дня, прийти сегодня на избирательные участки и отдать свой голос за наше общее будущее», — приводит её слова РИА Новости.
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По данным на утро вторника, почти 30 тыс. жителей Херсонской области проголосовали на референдуме по вопросу вступления в состав РФ. Об этом заявила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.
«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, за вчерашний день на избирательных участках в Российской Федерации проголосовали 4618 жителей Херсонщины. Всего же свой голос за пределами области отдали почти 30 тыс. граждан», — сказала она.
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По итогам первых четырёх дней явка на территории Донецкой Народной Республики составила 86,89%, в Луганской Народной Республике — 83,61%. В Запорожской области проголосовали 66,43%, в Херсонской — 63,58%.
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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартовал заключительный, пятый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.