«Хочется человеческой жизни»: как беженцы с Украины голосовали в Подмосковье на референдуме о вхождении в состав России

Корреспондент RT побывал на одном из избирательных участков Подмосковья, где беженцы с Украины принимали участие в голосованиях по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Жители Донбасса, которым пришлось покинуть родину из-за обстрелов ВСУ, признаются, что давно считают эти территории частью РФ. По словам беженцев, они ждали воссоединения долгие восемь лет и надеются, что референдумы приблизят мир на их земле.

В Подмосковье беженцы из Донбасса и с освобождённых территорий могли проголосовать на референдумах по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России на 23 избирательных участках. На одном из них — в Щёлкове — побывал корреспондент RT и пообщался с жителями Украины, которым пришлось покинуть родину из-за обстрелов и зверств националистов.

Людмила Кейдун приехала в Россию из Волновахи 27 марта с двумя детьми: 12-летней Софией и шестилетней Мартой. С ними она и пришла на избирательный участок.

«Проголосовала, конечно, «за». Тут очевидно. Мы всегда хотели быть с Россией: и в хорошие времена, и в трудные. Здесь наши родственники: в Архангельске живёт тётушка, а в Краснодаре — сестра», — рассказывает Людмила.

Людмила Кейдун с дочерьми

© Дмитрий Белицкий

По словам женщины, обустроиться в России ей помогла подруга, с которой они не виделись 17 лет. «Она из Ивантеевки, её мужу в наследство досталась квартира в Щёлкове, и они разрешили нам тут пожить», — говорит беженка.

В Волновахе у Кейдун осталась мама, которую она планирует уговорить переехать в Россию. Муж Людмилы сейчас участвует в боевых действиях.

«Когда у него есть возможность, он нам звонит. Говорит, что всё у него нормально», — рассказывает женщина.

«Россия за нас»

Многодетная мать Ирина Курусь приехала в Россию из Донецка с пятью несовершеннолетними детьми. По её словам, уезжать в неизвестность было страшно, но оставаться под обстрелами — ещё страшнее.

«Голосовала сегодня за то, чтобы вернуться обратно домой. Мы когда-то были с Россией единой страной и считаем её своим домом, — говорит Курусь. — Я не пожалела, что приехала сюда. У нас там в Донецке война, муж и брат воюют. Дядя отправил фотографию родительского дома, он из-за обстрелов в ужасном состоянии. Россия за нас, поэтому скоро всё будет хорошо».

Ирина Курусь с детьми

© Фото из личного архива

Светлана Кисленко живёт в пункте временного размещения (ПВР) в Пушкинском городском округе. Женщина приехала в Россию с двумя детьми. По её словам, она, не раздумывая, голосовала за воссоединение с Россией.

«Нам хочется простой, спокойной человеческой жизни. Мои дети родились в военное время и другой жизни они не знают. Отец мужа попал под обстрел и погиб не от того, что в него попал снаряд, а от разрыва сердца, — рассказывает Кисленко. — Все эти восемь лет нам помогала Россия, а Украине до нас не было дела».

По словам женщины, в Донецке у неё остались родители, которые не захотели бросать свой дом.

«Наш дом пока целый, но стены для меня ничего не значат, мне дороги близкие и их здоровье. Родители, конечно, не хотят, чтобы я волновалась и многое мне не рассказывают, но я смотрю новости, да и знакомые всегда на связи. Поэтому я знаю, что там страшно», — говорит Светлана.

Светлана Кисленко с сыновьями

© Фото из личного архива

«Мы похоронили очень много родных»

Ярослава Левченко из Донецка также сегодня голосовала за присоединение к России.

«Украина обстреливает нас все восемь лет: дома, машины, гаражи, убивает наших родственников. Поэтому мы голосовали, конечно же, положительно. Россия — великая страна. Мы её любим и всегда разговариваем на русском языке. Мы поэтому за Россию, за свободу, за миролюбивую державу. Мы хотим быть с Россией. Не хотим никакой войны и надеемся, что это голосование что-то даст», — поясняет она.

Левченко приехала в Подмосковье в июне с двумя дочерьми (17 и восьми лет). Сейчас семья живёт в ПВР в Пушкинском городском округе. Старшая дочь благодаря квоте для студентов из Донбасса смогла поступить в университет на бюджет. Младшая — пошла во второй класс.

Ярослава вспоминает родственников, которые не успели уехать и погибли. «Месяц назад мою куму убили в Горловке, кума убили два месяца назад. Мы похоронили очень много родных. Мы просто хотим мира», — плачет женщина, муж которой погиб под обстрелом ещё в 2014 году.

Ярослава Левченко

© Дмитрий Белицкий

Многодетная мать Юлия Кудрина из Донецка также признаётся, что голосовала за присоединение к России.

«Никаких сомнений — только «за». Если голосовать против, то эти восемь лет непонятных военных действий, тысячи погибших мирных граждан и военных просто будут напрасны, — говорит Кудрина. — Мы выбор свой сделали ещё в 2014 году. Мы голосовали за независимость республики. Сейчас, надеемся, это последний референдум, последнее голосование, которое точно вернёт нас домой, на родину».