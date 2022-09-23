«Маски сброшены»: как в Киеве призывают оборонные компании США тестировать вооружения в боевых условиях на Украине

В Киеве призвали военные компании США тестировать оружейные разработки на Украине. Как заявил замминистра обороны республики Владимир Гаврилов, у производителей есть шанс провести испытания своих изделий и технологий в боевых условиях. Гаврилов также попросил Вашингтон поставить стране баллистические ракеты ATACMS. Эксперты отмечают, что Украина в реальности уже выступает полигоном для иностранного ВПК. Как поясняют аналитики, Запад, с одной стороны, намеревается нанести стратегическое поражение России, используя Украину, а с другой — Киев, ставший «слишком дорогим инструментом», постепенно превращается в фактор ослабления самого Запада.

В Киеве предложили американским военно-промышленным компаниям использовать конфликт в стране для испытаний их новейших разработок. С таким призывом на ежегодной конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе выступил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

«Если у вас есть какие-то идеи или пилотные проекты, которые нужно протестировать перед началом массового производства, вы можете направить их нам, и мы объясним, как это сделать», — заявил он.

По его словам, производители имеют шанс опробовать свою продукцию и технологии в реальных боевых условиях и получить отметку «проверено на Украине», что повысит продаваемость их разработок. Гаврилов подчеркнул, что некоторые компании уже успешно испытали свои образцы из области «противодронных и противопомеховых технологий».

«И теперь они получают продукт, который конкурентоспособен на рынке, потому что он прошёл испытания на поле боя», — указал он.

Замминистра отметил, что Киев сегодня нуждается в беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, бронетехнике и дальнобойных орудиях. По его словам, такие комплексы, как Javelin (ПТРК — противотанковый ракетный комплекс), уже не так эффективны, как в начале конфликта.

«Радиус действия (Javelin. — RT) составляет только 2,5 км. Российские (войска. — RT) перестали подходить к нам ближе, чем на пять км... Если бы у нас были средства для уничтожения целей... на расстоянии 100 км, то для России это была бы полная катастрофа. Вот почему мы просим предоставить нам (баллистические ракеты. — RT) ATACMS», — заявил Гаврилов.

При этом он попытался убедить представителей американских властей, что их опасения по поводу возможного задействования дальнобойных орудий против России беспочвенны.

«Мы говорим, что не будем использовать их против российской территории, потому что у нас достаточно целей на нашей оккупированной территории, включая Крым», — сказал замминистра.

Замок «Ласточкино гнездо» в Крыму

РИА Новости

Напомним, полуостров стал российским в марте 2014 года, когда большинство его жителей на референдуме высказались за воссоединение с РФ. На тот факт, что Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, 19 сентября в беседе с журналистами указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — предупредил он.

Испытательный полигон

Идея тестировать западные разработки в боях на Украине не первый раз высказывается представителями Киева. Так, министр обороны страны Алексей Резников ещё в июле, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет»*, выдвинул эту инициативу и назвал Украину «испытательным полигоном» для многих видов оружия.

«Для наших партнёров в Польше, США, Франции или Германии это хорошая возможность испытать своё оборудование… Так что дайте нам необходимые средства, мы закончим работу, а вы получите новую информацию», — указал глава Минобороны.

В России на это заявили, что Киев ведёт политику, направленную на изничтожение собственной страны и населения.

«Это не лицемерие. Это перевёртывание, тотальное лукавство. У людей, выдающих себя за патриотов Украины, за людей, которые сражаются за будущее этой страны, вызревает такая идея: всё, что хотите протестировать, тащите сюда, на Украину, мы всё протестируем! Но они просто забыли добавить: протестируем на украинцах», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik 20 июля.

Однако в Киеве не устают призывать Запад передавать стране всё больше оружия. В частности, президент республики Владимир Зеленский использовал площадку 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы потребовать новых поставок, включая и оружие дальнего действия.

«Мы нуждаемся в оборонной поддержке — оружии, технике и снарядах. В наступательных вооружениях...» — указал он в видеообращении.

При этом военная поддержка должна быть подкреплена ещё и финансовой помощью, чтобы «сохранить внутреннюю стабильность», подчеркнул Зеленский.

«Если для этого нужно помочь оружием или снарядами, это должно быть. Если для этого нужно помочь финансами, это должно быть. Если для этого нужно помочь разведданными, это должно быть», — заявил политик.

Американская тактическая баллистическая ракета ATACMS

AP

© South Korea Defense Ministry

По его словам, все эти условия входят в один из пяти пунктов «формулы мира», которую украинское руководство разработало против РФ.

В России ранее заявили, что поставку Соединёнными Штатами дальнобойного вооружения Киеву расценят как втягивание Вашингтона в конфликт. На это, в частности, указал в интервью РИА Новости 14 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заявил Антонов.

При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты уже и так сделали всё, чтобы превратить Украину в «полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники».

В свою очередь, Мария Захарова назвала возможную передачу Киеву ракет большой дальности красной линией. По её словам, даже нынешние действия украинских и американских властей говорят о том, что долгосрочная цель коллективного Запада — «разрушение нашей страны».

«Мы оставляем за собой право защищать российскую территорию всеми доступными нам средствами», — подчеркнула она.

Потеряли суверенитет

Эксперты сходятся во мнении, что нынешний призыв украинского замминистра обороны Владимира Гаврилова свидетельствует о том, что киевские власти уже открыто пытаются извлекать выгоду из конфликта на своей территории.

«Сейчас маски сброшены. Украина потеряла собственный суверенитет и фактически находится под контролем западных кураторов — США и европейской бюрократии. Киев уже не стесняется этого и в открытую просится на полное обеспечение, предлагая в обмен эксплуатацию своих территорий и народа», — пояснил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в разговоре с RT указал на возможную коррупционную составляющую в предложении Гаврилова.

«Войсковые испытания проектов всегда недешёвы, а тестирование в боевых условиях — уникальная возможность для производителей. В Киеве это понимают, поэтому и торгуются за неё. Думаю, там получают за это немалые деньги с компаний», — считает эксперт.

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Того же мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. В комментарии RT он отметил, что готовность киевских властей жертвовать своими согражданами ярко характеризует моральный уровень украинской политической элиты.

«То, что они отдают страну под испытательный полигон для западного ВПК, превращая украинцев в подопытных кроликов, это беспрецедентно. Очевидно, что ради того, чтобы понравиться своим хозяевам за океаном, в нынешнем украинском правительстве готовы на любую низость», — заметил аналитик.

При этом он указал, что в результате бесперебойной поставки вооружений Украине начинают страдать и её кураторы.

«И сегодня те же европейцы сталкиваются с непростой дилеммой, когда им приходится решать, задействовать ли для поставок все запасы своего и так скромного арсенала. Ведь они сами испытывают проблемы с оснащением собственных вооружённых сил и приведением их в боевую готовность. С этим сталкиваются даже такие крупные государства, как ФРГ и Великобритания. Что уж говорить о прочих европейских странах», — пояснил эксперт.

Как отметил Константин Блохин, Запад сейчас находится в стратегическом тупике, так как Украина стремительно превращается во второй Афганистан.

«С одной стороны, Запад хочет нанести стратегическое поражение России посредством Украины, а с другой — эта Украина постепенно превращается в инструмент по ослаблению самого Запада. Потому что из-за экстремального уровня коррупции в стране любых поставок будет недостаточно. Украина стала слишком дорогим инструментом», — сказал аналитик.

Он напомнил, что западное вооружение, поставленное Украине, сегодня можно найти на чёрных рынках Ближнего Востока и Африки, а также в даркнете.

«Однако ставки уже слишком высоки, поэтому о мирном урегулировании на Западе даже думать не хотят. В России также не заинтересованы в заключении очередных договорённостей, которые будут игнорироваться Киевом, как было с «Минском-2». Москве опять наобещают, посулят «нейтральность» Украины, а на деле всё окажется филькиной грамотой. Поэтому России нужно достигать своих целей в спецоперации до конца. Думаю, эскалация может пойти на спад только тогда, когда станет очевидным стратегическое преимущество одной из сторон. Чем ближе Украина к коллапсу, тем быстрее могут начаться переговоры», — резюмировал Блохин.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.