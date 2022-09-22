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Зеленский назвал пять пунктов «формулы мира» Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН рассказал о «формуле мира», состоящей из пяти пунктов.

«Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации», — приводит ТАСС слова Зеленского.

По его словам, первый пункт формулы — наказание, предусматривает введение санкций, блокировку торговли и отношений, а также создание специального трибунала.

Второй пункт — «защита жизни», под ним подразумевается оказание военной и финансовой помощи.

Третий пункт гласит о восстановлении территориальной целостности и безопасности.

Четвёрый пункт состоит в предоставлении гарантий безопасности.

Украинский лидер добавил, что пятым пунктом является «решимость».

Также Зеленский попросил у Запада вооружения дальнего действия.

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