Зеленский назвал пять пунктов «формулы мира» Украины
«Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации», — приводит ТАСС слова Зеленского.
По его словам, первый пункт формулы — наказание, предусматривает введение санкций, блокировку торговли и отношений, а также создание специального трибунала.
Второй пункт — «защита жизни», под ним подразумевается оказание военной и финансовой помощи.
Третий пункт гласит о восстановлении территориальной целостности и безопасности.
Четвёрый пункт состоит в предоставлении гарантий безопасности.
Украинский лидер добавил, что пятым пунктом является «решимость».
Также Зеленский попросил у Запада вооружения дальнего действия.