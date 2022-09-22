Зеленский в ходе выступления в ГА ООН попросил оружие дальнего действия
Видеозапись выступления Зеленского была показана в зале Генассамблеи.
«Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли», — приводит РИА Новости слова украинского лидера.
Он также попросил о предоставлении систем ПВО и финансовой поддержке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности. В этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.