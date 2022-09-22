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Зеленский в ходе выступления в ГА ООН попросил оружие дальнего действия

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В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада вооружения дальнего действия.

Видеозапись выступления Зеленского была показана в зале Генассамблеи.

«Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли», — приводит РИА Новости слова украинского лидера.

Он также попросил о предоставлении систем ПВО и финансовой поддержке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности. В этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.

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