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Захарова: США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», — сказала она. 

По её словам, в этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон должен предоставить Киеву достаточно вооружений «для продолжения наступления».

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