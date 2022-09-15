Захарова: США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдёт красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», — сказала она.

По её словам, в этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон должен предоставить Киеву достаточно вооружений «для продолжения наступления».