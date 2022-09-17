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NBC: высшие должностные лица Пентагона не советуют поставлять ВСУ ракеты большей дальности

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Высокопоставленные военные руководители США посоветовали администрации Джо Байдена не отправлять на Украину ракеты большей дальности. Военные чиновники опасаются, что это может спровоцировать масштабную эскалацию в отношениях с Россией, сообщает NBC со ссылкой на источники.
NBC: высшие должностные лица Пентагона не советуют поставлять ВСУ ракеты большей дальности
  • Legion-Media

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена отложила запрос Украины на поставку ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против этой идеи», — говорится в сообщении.

Как отметили собеседники телеканала, украинская сторона может применить ракеты ATACMS против объектов на территории России, что приведёт к эскалации.

Телеканал напоминает, что Байден уже говорил об отсутствии планов снабжать ВСУ ракетными комплексами, которые позволят наносить удары по России.

«В настоящее время это не обсуждается», — сказал высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос о ракетах большей дальности.

Вместе с этим он добавил, что динамика на поле боя «может измениться», «по мере того, как меняются их потребности, меняются и виды помощи».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности. В этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.

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