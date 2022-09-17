NBC: высшие должностные лица Пентагона не советуют поставлять ВСУ ракеты большей дальности

Высокопоставленные военные руководители США посоветовали администрации Джо Байдена не отправлять на Украину ракеты большей дальности. Военные чиновники опасаются, что это может спровоцировать масштабную эскалацию в отношениях с Россией, сообщает NBC со ссылкой на источники.

«Администрация (президента США Джо. — RT) Байдена отложила запрос Украины на поставку ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против этой идеи», — говорится в сообщении.

Как отметили собеседники телеканала, украинская сторона может применить ракеты ATACMS против объектов на территории России, что приведёт к эскалации.

Телеканал напоминает, что Байден уже говорил об отсутствии планов снабжать ВСУ ракетными комплексами, которые позволят наносить удары по России.

«В настоящее время это не обсуждается», — сказал высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос о ракетах большей дальности.

Вместе с этим он добавил, что динамика на поле боя «может измениться», «по мере того, как меняются их потребности, меняются и виды помощи».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности. В этом случае российской стороне придётся адекватно реагировать.