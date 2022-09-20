«Участвует самым агрессивным способом»: что стоит за намерением ЕС создать миссию по оказанию военной помощи Украине

Решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине может быть принято уже в октябре, заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Впервые о подобных планах стало известно в августе. Предполагается, что миссия будет расположена в одной из соседних с Украиной стран и займётся обучением украинских солдат. Киев уже проинформировал Брюссель о своих потребностях в подготовке военных в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. По словам аналитиков, создание такой миссии наряду с непрекращающимися поставками оружия Украине свидетельствует о всё большей вовлечённости Евросоюза в украинский конфликт.

Решение о создании миссии ЕС по военной помощи Украине могут принять на встрече глав МИД стран Евросоюза в октябре, сообщил журналистам верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Надеюсь, что Совет по иностранным делам сможет принять решение, собравшись в следующий раз в октябре, то есть по европейским стандартам весьма оперативно. Мы обсуждали это на неформальной встрече сразу после каникул, в начале сентября, и сможем представить предложение на октябрьской встрече министров иностранных дел, это будет весьма быстрой процедурой», — заявил Боррель на брифинге в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в мероприятиях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также отметил, что этот вопрос должен быть обсуждён с Украиной.

Помимо этого, Боррель сообщил, что на прошедшей в Нью-Йорке неформальной встрече глав МИД ЕС министры решили продолжить использовать механизм Евросоюза по финансированию поставок вооружений Украине.

Жозеп Боррель

AP

© Virginia Mayo

Тренировка боевиков

По словам аналитиков, говоря о миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, Боррель имел в виду программу по обучению украинских солдат. О планах по созданию такой структуры глава европейской дипломатии сообщил 22 августа.

Тогда он отметил, что конфликт на Украине «требует усилий не только в плане поставок материалов, но и подготовки и помощи в организации (украинских. — RT) вооружённых сил».

По словам дипломата, миссия будет располагаться не на Украине, а в соседних странах, «где уже идёт подготовка».

«Много украинских военнослужащих проходят обучение в Польше, Чехии, Великобритании, во Франции», — сказал Боррель.

Он добавил, что подготовка украинских солдат нужна, в частности, для того, чтобы они могли использовать поставляемую Западом военную технику. Европейский дипломат отметил важность такой миссии ЕС и подчеркнул, что она должна соответствовать «уровню конфликта», который мобилизует крайне значимые средства и сотни тысяч солдат.

Украинский военный обучается использованию шведского гранатомёта Carl Gustaf M4

AP

© Andrew Marienko

Позже, 30 августа, Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза договорились начать работу по определению параметров миссии ЕС для подготовки украинской армии. Он добавил, что глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников проинформировал европейских коллег о потребностях Киева в подготовке военных в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Планы ЕС по созданию военной миссии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что Европа фактически планирует создать базы для «натаскивания» боевиков для киевского режима.

«Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. 100 лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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Стоит отметить, что НАТО начало заниматься подготовкой украинских военных ещё до старта российской спецоперации на Украине. По данным западных СМИ, после 2014 года страны альянса занялись обучением ВСУ, причём учебные мероприятия организовывались прямо на территории Украины.

После начала СВО эта работа была лишь усилена. В данный момент, как сообщают в Пентагоне, подготовку украинских солдат курирует международная группа по координации стран-доноров при Европейском командовании Вооружённых сил США.

Помимо обучения украинских солдат, ЕС продолжает поставлять киевскому режиму новые партии оружия. 19 сентября стало известно, что Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S. Об этом премьер-министр страны Роберт Голоб договорился в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Взамен Германия предоставит Словении 40 военно-транспортных машин с колёсной формулой 8 × 8, 35 тяжёлых погрузчиков и пять тяжёлых автоцистерн для воды, говорится в сообщении, опубликованном на сайте словенского правительства.

Ранее Словения уже осуществляла поставки военной техники на Украину: по данным портала 24ur.com, в июне Любляна направила Киеву 35 боевых машин пехоты югославского производства с орудием калибра 20 мм.

Помимо этого, согласно данным Кильского института мировой экономики, в различном объёме Украина уже получила военную помощь от Германии, Франции, Норвегии, Польши, Чехии, Италии, Швеции, Нидерландов, Испании, Дании, Португалии, Греции и других стран ЕС.

Поддержку украинским войскам оказывает и Европейский фонд мира. Через эту структуру Украине, по данным на июль 2022 года, уже было направлено €2,5 млрд военной помощи.

Украинский военный с оружием немецкого производства

Legion-Media

© Andoni Lubaki/Sipa USA

«Запасы оружия не заканчиваются»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, создание официальной миссии ЕС по обучению украинских солдат придаст уже предпринимающимся в этой области усилиям обязательный характер. Он также полагает, что, осуществляя военные поставки киевскому режиму и обучая солдат ВСУ, ЕС фактически расписывается в том, что является одной из противоборствующих сторон на Украине.

«Евросоюз признаёт себя косвенным участником боевых действий со стороны Украины», — заявил аналитик в беседе с RT.

По его словам, несмотря на то что официально Брюссель отрицает свою вовлечённость в конфликт, на самом деле «он самым агрессивным способом участвует» в противостоянии на разных уровнях: от дипломатии и экономической поддержки до военной помощи.

Аналогичного мнения придерживается директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

«Евросоюз фактически занял позицию одной из противоборствующих сторон. Таким образом, ЕС превратился в участника военного конфликта, хотим мы этого или нет», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Подберёзкин считает, что военная активность объединения в вопросе Украины свидетельствует о милитаризации Евросоюза.

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«Формально Евросоюз сейчас — это не военно-политическая организация, а экономическое сообщество. Тем не менее они стали создавать военные структуры безопасности. Таким образом Евросоюз постепенно идёт по пути милитаризации и превращения в политическую коалицию с достаточно жёсткими обязательствами друг перед другом и с точки зрения производства и стандартизации вооружения, и с точки зрения каких-то совместных действий», — заявил аналитик.

Он отметил, что прямым доказательством наличия таких тенденций стала политическая консолидация ЕС по отношению к России и конфликту на Украине.

«Это превращение идёт довольно быстро, и в этом нет ничего необычного. Между поставками оружия, которые неизбежно связаны с подготовкой персонала и инструкторов, и отправкой в зону боевых действий отдельных воинских частей в другой форме, как это сейчас происходит с некоторыми странами — участницами Евросоюза, расстояние небольшое. Подобные учебные миссии фактически являются организационными структурами для подготовки второго эшелона воинских частей Украины», — подчеркнул Подберёзкин.

Вместе с тем политолог полагает, что для обучения высококлассных военных специалистов ЕС потребуется довольно много времени.