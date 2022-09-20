«Меняют вектор развития России»: Медведев заявил о важности голосования в Донбассе с позиции исторической справедливости

Голосования о вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации важны для восстановления исторической справедливости, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, этих процессов боятся на Западе и в Киеве, но после принятия республик Донбасса в состав России, полагает Медведев, геополитическая трансформация в мире станет необратимой. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником вопрос голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Стороны отметили необходимость синхронизации дальнейших действий.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосования о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации важны для восстановления исторической справедливости. Запись соответствующего содержания он опубликовал в Telegram.

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, голосования в Донбассе «меняют вектор развития России на десятилетия». Как отметил Медведев, после принятия республик Донбасса в состав России геополитическая трансформация в мире станет необратимой.

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — заключил Медведев.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин назвал голосование о присоединении к России спасительным решением. Соответствующую точку зрения он высказал в эфире канала «Соловьёв LIVE» 20 сентября.

«Я думаю, здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц», — сказал он.

Вечером 19 сентября Пушилин сообщил, что обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Пушилин отметил, что «некоторые моменты нужно подготовить совместно», а также синхронизировать ряд действий в этом направлении.

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Тем временем замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил на стриме «Летучка», что жители региона намерены выступить с обращением по поводу голосования о присоединении к РФ 20 сентября.

«Вы услышите обращение жителей Херсонской области, которые скажут свою позицию. Люди готовы идти на референдумы, людям надо знать и быть уверенными, что Россия не оставит освобождённые территории».

Он упомянул Крым, который, по словам Стремоусова, «за восемь лет расцвёл». По словам замглавы ВГА Херсонской области, граждане ждут от РФ государственности, стабильности в отношениях с рублём и развития.

«В ближайшие годы мы это продемонстрируем всем тем областям, которые ещё не освобождены, в том числе на Западной Украине, которая всю жизнь стремилась в Европу, будучи нищей и обворованной той же самой Европой», — добавил Стремоусов.

Вскоре после заявления Стремоусова Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ.

Обстрелы Донбасса

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о 60 случаях ведения огня по территории республики со стороны ВФУ за истекшие сутки.

При обстрелах ВСУ применяли артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм и миномёты калибра 120 мм. В общей сложности по направлению ДНР выпущено 243 единицы различных боеприпасов.

Под огнём оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка и ряд других населённых пунктов. В результате обстрела центра Донецка погибли десять человек, ещё 13 получили ранения. Как отметил ранее глава ДНР Денис Пушилин, украинская сторона намеренно выбрала целью для обстрела места скопления мирных жителей.

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Кроме того, в результате обстрелов повреждено 33 домостроения и девять объектов гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщило об обстрелах населённых пунктов Краснореченское, Стаханов и Кременная.

При артиллерийском обстреле Краснореченского погибли семь мирных жителей, в том числе трое детей. Наряду с этим разрушено два жилых дома.

При обстрелах Стаханова и Кременной применялась артиллерия калибра 155 мм (16 снарядов) и реактивная система залпового огня HIMARS.

Уточняется, что в результате этих действий разрушены Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа №2 и два торговых объекта. Повреждения получили Городской дворец культуры имени М. Горького, Стахановское городское управление юстиции, швейная фабрика, два многоквартирных жилых дома и ряд других объектов.

Кроме того, с начала текущих суток ВСУ обстреляли населённые пункты Алчевск и Сватово из РСЗО HIMARS, выпустив семь ракет.