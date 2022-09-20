В ЛНР сообщили о гибели семи мирных жителей при обстреле ВСУ посёлка Краснореченское

Семь мирных жителей погибли в результате обстрела посёлка Краснореченское со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

РИА Новости

© Максим Захаров