В ЛНР сообщили о гибели семи мирных жителей при обстреле ВСУ посёлка Краснореченское
- РИА Новости
- © Максим Захаров
«В результате артиллерийского обстрела вооружёнными формированиями Украины посёлка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибли семь мирных жителей», — говорится в сообщении.
В частности, в ходе обстрелов погибли трое детей.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что при обстрелах территории ДНР за сутки погибли десять человек, ещё 15 ранены.