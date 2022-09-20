военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЛНР сообщили о гибели семи мирных жителей при обстреле ВСУ посёлка Краснореченское

Короткая ссылка
Семь мирных жителей погибли в результате обстрела посёлка Краснореченское со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В ЛНР сообщили о гибели семи мирных жителей при обстреле ВСУ посёлка Краснореченское
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

«В результате артиллерийского обстрела вооружёнными формированиями Украины посёлка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибли семь мирных жителей», — говорится в сообщении.

В частности, в ходе обстрелов погибли трое детей.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что при обстрелах территории ДНР за сутки погибли десять человек, ещё 15 ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить