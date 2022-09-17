«Шанс для ремилитаризации»: как Германия намерена защитить Европу и НАТО от «российской угрозы»

Берлин готов взять на себя ведущую роль и ответственность за обеспечение безопасности европейского континента и НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Россия сейчас является самой большой угрозой для альянса. По этой причине «столпом обороны» Европы и «самым оснащённым войском» должна стать немецкая армия, утверждает Шольц. При этом глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер ранее заявлял, что армия ФРГ находится в очень плохом состоянии, а для привлечения новых кадров и технического оборудования придётся приложить много усилий. По мнению экспертов, ссылаясь на «российскую угрозу», Шольц пытается оправдать свои милитаристские амбиции. Впрочем, аналитики полагают, что Германия не сможет реализовать свои планы из-за усугубляющегося энергокризиса и растущих расходов на помощь Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия сейчас якобы представляет наибольшую угрозу для НАТО, и выступил с инициативой превратить Германию в главный форпост по обеспечению безопасности Европы.

«Нет никаких сомнений по поводу того, к чему нам надо готовиться. В рамках НАТО мы исходим из того, что путинская Россия представляет на данный момент наибольшую угрозу для альянса. И поэтому нам нужно очень внимательно наблюдать за тем, какими возможностями и каким потенциалом обладает Россия. Сейчас необходимо трезво смотреть на реальные факты и риски», — сказал Шольц накануне на конференции, посвящённой вопросам развития бундесвера.

По его мнению, ключевая задача бундесвера — это защита альянса, самой Германии и свободы в Европе. Всё остальное, по словам немецкого канцлера, «производное» от этой установки.

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«Мы даём ясно и убедительно понять, что Германия готова взять на себя ведущую роль и ответственность за обеспечение защиты и безопасности нашего континента. У нашей страны самое большое население и самая мощная экономика. Мы находимся в центре континента. Наша армия должна стать столпом обороны Европы с использованием традиционных средств, самым оснащённым войском», — заявил Шольц.

Он также добавил, что «друзья и партнёры» в Европе воспринимают эту цель ФРГ «не как угрозу», а, напротив, как «гарантию и обещание». И это, по словам немецкого канцлера, должно послужить для Берлина «стимулом».

Однако в самой Германии не все расценивают перспективы немецкой армии позитивно. Так, глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер на этой неделе в эфире ARD заявил, что вооружённые силы Германии находятся в плохом состоянии.

«На данный момент мы всё ещё находимся в свободном падении», — отметил Вюстнер.

По его словам, чтобы привлечь немецких граждан к службе в вооружённых силах, потребуется «обширный пакет мер». Вюстнер также призвал приложить больше усилий для привлечения новых кадров и технического оборудования в бундесвер.

Символика бундесвера

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О проблемах в вооружённых силах Германии говорила ранее и сама министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая на пленарном заседании бундестага. Как она отметила, запасы бундесвера на исходе из-за поставок оружия на Украину.

По данным правительства ФРГ, Берлин уже направил ВСУ целый ряд вооружений. В частности, это радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA, более 20 самоходных зенитных комплексов Gepard, 54 БТР М113, более 14 тыс. противотанковых мин, 500 зенитных ракет Stinger, запчасти к МиГ-29, 30 бронемашин, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS с боезапасом, система ПВО IRIS-T SLM и гаубицы PzH 2000.

«Мы передали (Киеву. — RT) невероятно много из запасов бундесвера… Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — сказала министр обороны ФРГ.

Планы Берлина

Олаф Шольц не в первый раз затрагивает тему модернизации и укрепления бундесвера. В мае в своём Twitter он назвал специальный фонд для Вооружённых сил ФРГ, объём которого составляет €100 млрд, «значительным шагом» для безопасности Германии и Европы и ответом «на смену эпох». При этом Шольц не уточнил, на протяжении какого периода планируется потратить данные средства.

Напомним, спецфонд для ВС ФРГ был создан для того, чтобы немецкое правительство получило возможность инвестировать средства в повышение обороноспособности бундесвера. В июне за соответствующее нововведение и закрепление его в основном законе Германии проголосовали в бундестаге и палате представителей федеральных земель (бундесрат).

В конце мая журнал Der Spiegel опубликовал детали экономического плана по расходованию этих €100 млрд на нужды бундесвера. Согласно информации, полученной журналистами, первым делом Берлин планирует закупить военную технику, модернизировать существующую и создать новые образцы. На развитие сухопутных войск ФРГ хочет потратить €16,6 млрд, на ВМС — не менее €19,3 млрд: в частности, предполагается приобретение корветов, фрегатов, подводных лодок, самолётов морской разведки и нового ракетного комплекса для боевых кораблей.

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При этом самое большое количество средств правительство планирует направить на укрепление военно-воздушных сил — около €40,9 млрд, отмечают журналисты. По их данным, Берлин планирует купить истребители Eurofighter и заменить устаревшие самолёты Tornado в том числе на американские F-35. Остальные средства пойдут на другие нужды бундесвера, в частности на исследования, касающиеся использования военными искусственного интеллекта.

В июне в интервью немецким газетам Шольц заявил, что выделение таких средств для Вооружённых сил ФРГ приведёт к серьёзному усилению немецкой армии.

«Германия будет обладать самой крупной конвенциональной армией в Европе в рамках НАТО», — подчеркнул тогда канцлер ФРГ, добавив, что за счёт этого «значительно укрепится» безопасность Германии и её союзников.

При этом Шольц признал, что бундесвер с 2010 года «хронически недополучал» финансирование, из-за чего «способность к обороне ограничилась». Однако ситуация, по мнению канцлера, должна измениться в лучшую сторону по мере поступления дополнительных средств из спецфонда.

«Ни сил, ни денег»

Как отметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, на фоне критики в адрес бундесвера Шольц призывает к возрождению Вооружённых сил ФРГ под предлогом пресловутой «российской угрозы».

«Немецкий канцлер хочет помочь своей коллеге по партии госпоже Ламбрехт инициировать восстановление бундесвера, чего не удалось сделать трём предыдущим министрам обороны Германии. О специальном фонде для ВС ФРГ на €100 млрд говорить стали ещё в феврале, но до сих пор никаких практических шагов по выделению средств сделано не было. Наоборот, бундесвер обеднел из-за поставок вооружений на Украину», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Теперь же Шольц фактически предлагает сделать Германию военно-политическим лидером в Европе.

«Канцлер ФРГ говорит, что есть враг — Россия, возможностям которой необходимо противопоставить потенциал НАТО, и что этим процессом готов руководить Берлин на европейском континенте. Однако непонятно, насколько такая риторика понравится США, которые лидером считают себя. И не безосновательно, поскольку, по сути, Вашингтон определяет европейскую политику», — полагает аналитик.

Флаги Германии, НАТО и ЕС

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что против планов Берлина выступит в первую очередь Вашингтон, который сочтёт это попыткой ФРГ «выйти вперёд Соединённых Штатов».

«США не хотят потерять контроль над Германией, которая анонсирует укрепление своих вооружённых сил. Шольц хотя и говорит о «друзьях и партнёрах» в Европе, которые якобы не воспринимают милитаристские амбиции Берлина как угрозу, но всё же такого рода инициативы не понравятся в первую очередь Польше, которая рассматривает Германию в качестве геополитического противника», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Блохина, из-за такого рода разногласий Шольц, объявляя о своих милитаристских планах, вынужден делать ставку на «российскую угрозу».

«Русофобия тут используется лишь как прикрытие для увеличения своей военной мощи, несмотря на недовольство Вашингтона и Варшавы. Берлин использует сложившуюся геополитическую ситуацию как шанс для ремилитаризации», — отметил аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил в комментарии RT, что в условиях энергокризиса и опустевших запасов бундесвера после поставок оружия на Украину Германия едва ли сможет «реанимировать свою армию».

«Из-за нехватки энергоресурсов у Берлина возникнет множество сложностей с развитием военной промышленности — на это у ФРГ сейчас нет ни сил, ни денег. В Германии на данный момент слишком много проблем, которые не позволят ей значительно нарастить свои ВС. Берлину сейчас нужно думать, чем кормить своё население, отапливать холодные дома, поддерживать гражданские производства, которые закрываются из-за нехватки энергоресурсов, поэтому слова Шольца — чистой воды популизм и попытка не потерять лидирующие позиции в ЕС», — заключил эксперт.