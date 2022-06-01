Лавров указал на доминантные устремления ФРГ на фоне заявления Шольца об армии

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерениях сделать армию Германии самой большой среди стран НАТО, отметил доминантные устремления Берлина.

«Мы обратили внимание на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил что Германия станет главной военной силой ЕС... Это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии таких вот доминантных устремлений», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Лавров отметил, что подобные заявления должны быть услышаны европейскими партнёрами ФРГ и должны стать предметом серьёзного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и «извлекать уроки из своей очень тяжёлой истории прошлых веков».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что в ФРГ будет «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.