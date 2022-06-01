Лавров указал на доминантные устремления ФРГ на фоне заявления Шольца об армии
- РИА Новости
«Мы обратили внимание на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил что Германия станет главной военной силой ЕС... Это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии таких вот доминантных устремлений», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.
Лавров отметил, что подобные заявления должны быть услышаны европейскими партнёрами ФРГ и должны стать предметом серьёзного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и «извлекать уроки из своей очень тяжёлой истории прошлых веков».
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что в ФРГ будет «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.