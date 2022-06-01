Лавров указал на доминантные устремления ФРГ на фоне заявления Шольца об армии

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Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерениях сделать армию Германии самой большой среди стран НАТО, отметил доминантные устремления Берлина.
Лавров указал на доминантные устремления ФРГ на фоне заявления Шольца об армии
  • РИА Новости

«Мы обратили внимание на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил что Германия станет главной военной силой ЕС... Это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии таких вот доминантных устремлений», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Лавров отметил, что подобные заявления должны быть услышаны европейскими партнёрами ФРГ и должны стать предметом серьёзного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и «извлекать уроки из своей очень тяжёлой истории прошлых веков».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что в ФРГ будет «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.

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