Канцлер Шольц заявил, что у Германии будет «самая большая армия в Европе» среди стран НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ будет «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО.
Канцлер Шольц заявил, что у Германии будет «самая большая армия в Европе» среди стран НАТО
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом он сказал в интервью изданиям медиагруппы Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft, газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

«Германия вскоре будет располагать самой большой традиционной армией в рамках НАТО в Европе», — заявил Шольц. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не может исполнить все желания Киева.

В свою очередь, украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».

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