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В бундесвере заявили, что не стоит недооценивать российскую военную мощь

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Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России.
В бундесвере заявили, что не стоит недооценивать российскую военную мощь
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Kappeler

«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», — приводит Reuters его слова.

Цорн добавил, что российский военно-морской флот не был развёрнут в ходе конфликта на Украине, а военно-воздушные силы «имеют значительный потенциал».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооружённые силы Украины 29 августа по прямому указанию президента страны Владимира Зеленского попытались провести наступление в Николаевской и Херсонской областях, однако в результате активной обороны группировки российских войск украинские подразделения понесли большие потери.

В частности, потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.

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