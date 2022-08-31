В бундесвере заявили, что не стоит недооценивать российскую военную мощь

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России.

«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», — приводит Reuters его слова.

Цорн добавил, что российский военно-морской флот не был развёрнут в ходе конфликта на Украине, а военно-воздушные силы «имеют значительный потенциал».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооружённые силы Украины 29 августа по прямому указанию президента страны Владимира Зеленского попытались провести наступление в Николаевской и Херсонской областях, однако в результате активной обороны группировки российских войск украинские подразделения понесли большие потери.

В частности, потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.