NYT: в Пентагоне сдержанно относятся к потенциалу ВСУ для успехов на юге Украины
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Представитель Министерства обороны США выразил мнение, что наступление ВСУ показывает «стремление к прогрессу на поле боя».
Вместе с этим, общаясь с журналистом на условиях анонимности, он добавил, что «Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточно ли нынешних военных возможностей Украины для достижения значительных успехов».
Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском Минобороны сообщила, что финансирование боевых действий украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года.
Член палаты представителей США от Республиканской партии Дэн Бишоп отметил, что Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины.