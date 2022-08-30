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NYT: в Пентагоне сдержанно относятся к потенциалу ВСУ для успехов на юге Украины

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В Пентагоне предпочитают сдержанно относиться к вопросу о том, достаточно ли у украинской армии возможностей для достижения успехов на юге страны, пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американского военного ведомства.
NYT: в Пентагоне сдержанно относятся к потенциалу ВСУ для успехов на юге Украины
  • Gettyimages.ru

Представитель Министерства обороны США выразил мнение, что наступление ВСУ показывает «стремление к прогрессу на поле боя».

Вместе с этим, общаясь с журналистом на условиях анонимности, он добавил, что «Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточно ли нынешних военных возможностей Украины для достижения значительных успехов».

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском Минобороны сообщила, что финансирование боевых действий украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дэн Бишоп отметил, что Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины.

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