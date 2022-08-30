NYT: в Пентагоне сдержанно относятся к потенциалу ВСУ для успехов на юге Украины

В Пентагоне предпочитают сдержанно относиться к вопросу о том, достаточно ли у украинской армии возможностей для достижения успехов на юге страны, пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американского военного ведомства.

Представитель Министерства обороны США выразил мнение, что наступление ВСУ показывает «стремление к прогрессу на поле боя».

Вместе с этим, общаясь с журналистом на условиях анонимности, он добавил, что «Пентагон по-прежнему с осторожностью относится к тому, достаточно ли нынешних военных возможностей Украины для достижения значительных успехов».

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском Минобороны сообщила, что финансирование боевых действий украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дэн Бишоп отметил, что Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины.