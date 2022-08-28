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Times: финансирование украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года

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Финансирование боевых действий украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском Минобороны.
Times: финансирование украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

Как утверждает издание, в Британии «заканчивается оружие, которое она может дать Украине».

«Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», — цитирует РИА Новости газету.

Так, новому премьер-министру королевства нужно будет решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов», тогда как финансы страны находятся в напряжённой ситуации.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дэн Бишоп ранее заявил, что Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины.

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