Финансирование боевых действий украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском Минобороны.

Как утверждает издание, в Британии «заканчивается оружие, которое она может дать Украине».

«Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», — цитирует РИА Новости газету.

Так, новому премьер-министру королевства нужно будет решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов», тогда как финансы страны находятся в напряжённой ситуации.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дэн Бишоп ранее заявил, что Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины.