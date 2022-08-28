Times: финансирование украинской армии со стороны Британии может ослабнуть к концу года
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Как утверждает издание, в Британии «заканчивается оружие, которое она может дать Украине».
«Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», — цитирует РИА Новости газету.
Так, новому премьер-министру королевства нужно будет решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов», тогда как финансы страны находятся в напряжённой ситуации.
Член палаты представителей США от Республиканской партии Дэн Бишоп ранее заявил, что Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины.