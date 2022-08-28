Конгрессмен США Бишоп призвал Соединённые Штаты прекратить финансирование Украины

Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины. С таким заявлением в интервью для издания The American Conservative выступил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о 3 млрд», — заявил конгрессмен.

По его мнению, Вашингтон потратил на помощь Киеву уже намного больше, чем готова потратить любая европейская страна.

При этом, подчеркнул Бишоп, американские власти не в состоянии собрать достаточно средств, чтобы обеспечить безопасность границ США.

Он назвал «непрекращающееся» финансирование Украины демонстрацией политики американского президента Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

Также Пентагон заключил с Raytheon контракт на $182 млн на закупку ЗРК NASAMS для Украины.