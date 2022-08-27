Пентагон заключил с Raytheon контракт на $182 млн на закупку ЗРК NASAMS для Украины

В Пентагоне сообщили, что ведомство заключило с компанией Raytheon Technologies контракт на $182 млн на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для украинской армии.

«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твёрдо фиксированной ценой на сумму $182 295 333 США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», — говорится в заявлении. Отмечается, что средства, позволяющие заключить контракт, поступили из счёта Инициативы содействия безопасности Украины. Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации.