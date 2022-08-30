Боррель: министры обороны ЕС согласны начать работу по созданию миссии для подготовки ВСУ

Министры обороны стран Евросоюза договорились начать работу по определению параметров миссии ЕС для подготовки украинской армии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Праге.

«Могу сказать, что все страны-члены согласились с этим (с необходимостью создания миссии. — RT) и договорились запустить работу над тем, чтоб определить параметры европейской миссии для Украины», — цитирует его ТАСС.

Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал европейских коллег о потребностях Киева в подготовке военных в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, добавил Боррель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что речь идёт о создании силам ЕС тренировочных баз для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков.