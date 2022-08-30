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Боррель: министры обороны ЕС согласны начать работу по созданию миссии для подготовки ВСУ

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Министры обороны стран Евросоюза договорились начать работу по определению параметров миссии ЕС для подготовки украинской армии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Праге.
Боррель: министры обороны ЕС согласны начать работу по созданию миссии для подготовки ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Могу сказать, что все страны-члены согласились с этим (с необходимостью создания миссии. — RT) и договорились запустить работу над тем, чтоб определить параметры европейской миссии для Украины», — цитирует его ТАСС.

Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал европейских коллег о потребностях Киева в подготовке военных в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, добавил Боррель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что речь идёт о создании силам ЕС тренировочных баз для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков.

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