Боррель: министры обороны ЕС согласны начать работу по созданию миссии для подготовки ВСУ
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«Могу сказать, что все страны-члены согласились с этим (с необходимостью создания миссии. — RT) и договорились запустить работу над тем, чтоб определить параметры европейской миссии для Украины», — цитирует его ТАСС.
Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал европейских коллег о потребностях Киева в подготовке военных в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, добавил Боррель.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что речь идёт о создании силам ЕС тренировочных баз для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков.