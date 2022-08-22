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ЕС планирует создать миссию для подготовки украинских солдат в одной из соседних стран

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат в одной из соседних с Украиной стран сообщества.
ЕС планирует создать миссию для подготовки украинских солдат в одной из соседних стран
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Мадриде.

По его словам, «это будет важная миссия». Журналисты спросили у него, где будет развёрнута миссия ЕС.

«Это будет не на Украине, а в соседней стране», — цитирует Борреля ТАСС.

По словам главы дипломатии ЕС, миссию не собираются разворачивать на украинской территории.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернёт на Украине совещательно-тренировочную миссию.

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