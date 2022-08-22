ЕС планирует создать миссию для подготовки украинских солдат в одной из соседних стран
- AFP
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Мадриде.
По его словам, «это будет важная миссия». Журналисты спросили у него, где будет развёрнута миссия ЕС.
«Это будет не на Украине, а в соседней стране», — цитирует Борреля ТАСС.
По словам главы дипломатии ЕС, миссию не собираются разворачивать на украинской территории.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернёт на Украине совещательно-тренировочную миссию.